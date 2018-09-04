Вибух у Харкові: поліція затримала підозрюваного [ Редактировать ]
Вибух біля житлових будинків пролунав цієї ночі у Харкові. Близько першої години мешканці багатоповерхівок на Жасміновому бульварі почули сильний різкий звук.
Як повідомили в поліції, троє чоловіків напідпитку посперечалися ще з одним - той після сварки, кинув опонентам під ноги гранату. 30-річний молодик дістав поранення руки й ноги. Його відвезли до лікарні. Після надання допомоги медики відпустили постраждалого додому. А чоловіка, який приніс і жбурнув вибуховий пристрій, поліція знайшла під ранок - у нього вдома. Підозрюваного затримали.
Слідчі з'ясовують, де він узяв вибухівку і для чого її зберігав.
"Мы слышали, что было ночью, всех просто подбросило. Думали, что не может быть выстрел, чтоб он был такой громкий", - розповів Сергій Герасимов, харків'янин.
"Був встановлений та затриманий 33-річний харків'янин, уродженець Луганської області, який на даний час затриманий у порядку ст. 208", - повідомив Євген Галушка, начальник кримінальної поліції Слобідського ВП м.Харкова.
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