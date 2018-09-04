Ситуація у Сирії може вийти з-під контролю у будь-яку хвилину. Не допустити її загострення закликав Росію американський президент Дональд Трамп. Глава Білого дому застеріг від - як він висловився - "гуманітарної помилки".

Що може статися і яку ціну заплатить світ - знає Дмитро Анопченко.

Провінція Ідліб на півночі Сирії - так звана "зона деескалації". Регіон, який контролюють збройні формування, непідконтрольні Асаду. Американська розвідка з'ясувала - у будь-який момент Дамаск за підтримки Росії може почати там наступ. Цей факт вже і приховувати перестали - на кремлівському телеканалі "Росія-24" глава МЗС Сирії Валід Муаллем прямо заявив - "Ідліб буде звільнений - не зважаючи на протидію США".

У Штатах при цьому володіють іншою інформацією - що в ході наступу може бути знову використано хімічну зброю. І що урядові сили перемістили два бойові вертольоти ближче до зони операції - є підозри, що саме вони будуть використані для атаки.

Якщо це трапиться - удар завдасть уже Америка.

Шеф-кореспондент телеканалу CNN в Пентагоні Барбара Старр з посиланням на свої джерела серед офіційних осіб повідомила: експерти розвідувальних служб і збройних сил США вже цілковито визначилися щодо повітряних цілей - якщо президент Дональд Трамп віддасть таке розпорядження. За даними телеканалу, в цьому переліку - об'єкти, пов'язані з хімічною зброєю і "відповідь США буде дуже швидкою".

Сам президент Трамп поки що оголосив "останнє попередження", зробивши це, за звичкою, у "Твіттері":

"Росіяни й іранці зробили б серйозну гуманітарну помилку, беручи участь у цій потенційній людській трагедії. Сотні тисяч людей можуть бути вбиті. Не дайте цьому статися!"

Ну, а далі - версії різняться. У Москві переконують, що хімічну атаку тепер інсценують самі повстанці - щоб спровокувати США на авіаудари. Американські військові - навпаки - мають інформацію, що атака на Ідліб можлива - навіть ціною наступних ударів США. І готуються до них.

За даними ЗМІ, які не отримали поки що офіційного підтвердження, у Перську затоку відправлений есмінець ВМС США Sullivans з 56 крилатими ракетами на борту, на авіабазу у Катарі перекидають американські стратегічні бомбардувальники військово-повітряних сил Сполучених штатів

Про серйозність ситуації свідчить і той факт, що Туреччина в терміновому порядку почала сьогодні перекидати танки і гаубиці до сирійського кордону. Військові отримали наказ стримувати нову хвилю біженців, яку турецька влада очікує в разі наступу на Ідліб. Так що вибухнути може в будь-яку хвилину - хіба що "останнє попередження Трампа" якимось дивом все-таки буде почуто.