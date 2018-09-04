Муж певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, недавно пойманный на измене супруге, опубликовал видео с первого звонка дочери пары. В подписи к нему Налчаджиоглу попросил прощения за то, что мало времени уделяет ребенку.

В после днем ранее Мурат также просил прощения:

"Первый день школы. Благодарю Бога, что я вижу этот день. Боже, благослови мою семью и всех детей в мире. Прости меня за все мои ошибки, мой Господь. Дай мне силу", - написал он под снимком.

Ранее мы сообщали, что Ани Лорак впервые после скандала появилась с мужем.