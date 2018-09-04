Черговий політичний сезон стартував в українському парламенті. Депутати зібралися на 9 сесію 8 скликання.

На осінь парламентарії мають грандіозні плани. Президент запропонував нардепам внести зміни до Конституції, закріпивши в ній курс України на ЄС та НАТО.

А головним питанням порядку денного стала підготовка до виборів в країні. Обранці збираються оновити склад Центрвиборчкому та внести зміни до виборчого кодексу. У документі понад чотири тисячі правок; всі зауваження зараз розглядає профільний комітет, а на голосування проект можуть винести вже у жовтні.

"Ми входимо в рік, коли будуть вибори і президентські, і парламентські. І багато хто говорить про те, що політичні емоції можуть перешкодити повноцінній і повномірній роботі Верховної Ради України. Але я переконаний - це буде період шансів і вікна можливостей, коли ми зможемо провести системну роботу.

Є такі пропозиції, щоб ми закріпили євроатлантичний напрям в Конституції України", - наголосив Андрій Парубій, голова Верховної Ради України.