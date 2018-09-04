У Парламенті розпочала роботу 9 сесія Верховної Ради [ Редактировать ]
Черговий політичний сезон стартував в українському парламенті. Депутати зібралися на 9 сесію 8 скликання.
На осінь парламентарії мають грандіозні плани. Президент запропонував нардепам внести зміни до Конституції, закріпивши в ній курс України на ЄС та НАТО.
А головним питанням порядку денного стала підготовка до виборів в країні. Обранці збираються оновити склад Центрвиборчкому та внести зміни до виборчого кодексу. У документі понад чотири тисячі правок; всі зауваження зараз розглядає профільний комітет, а на голосування проект можуть винести вже у жовтні.
"Ми входимо в рік, коли будуть вибори і президентські, і парламентські. І багато хто говорить про те, що політичні емоції можуть перешкодити повноцінній і повномірній роботі Верховної Ради України. Але я переконаний - це буде період шансів і вікна можливостей, коли ми зможемо провести системну роботу.
Є такі пропозиції, щоб ми закріпили євроатлантичний напрям в Конституції України", - наголосив Андрій Парубій, голова Верховної Ради України.
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