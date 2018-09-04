Питання, буквально, життя та смерті вже кілька десятків років не дає спокою жителям прикарпатського селища Ворохта. Тут ніде ховати небіжчиків. Місцевий цвинтар давно вичерпав свої можливості, а вільної землі під новий у селищі знайти не можуть. Тим часом покійників доводиться ховати у три поверхи - у старих могилах.

Кладовище у Ворохті - на околиці селища. Ховати людей тут почалися ще сто п'ятдесять років тому. З кожним роком територія цвинтаря збільшувалась, і от сьогодні не залишилось жодного вільного клаптика землі.

"Можливості, де можна ще хоронити - повністю вичерпана. Людей хоронять уже по другому разу. Коли копають ями, то знаходять кістки попередніх поховань. Кладовище досить старе", - говорить Микола Шегрин, житель селища Ворохта.

Слова людей підтверджує і місцевий священик. Каже - дійшло до того, що небіжчиків тепер ховають на місці інших могил.

"Вже рівно із землею, і коли доводиться копати могилу - потрапляють на останки двох осіб, або однієї особи. Це звичайно що не по-християнськи", - говорить Василь Михайлюк, настоятель церкви в селищі Ворохта.

У селищній раді запевняють - облаштувати новий цвинтар - готові. Але не можуть.

"Немає іншої ділянки, немає вільних земель зараз у запасі в селищної ради", - запевняє Назар Блащук, землеупорядник Ворохтянської селищної ради.

Розширити кладовище можна тільки за рахунок земель поза межами Ворохти. Але тут не все так просто - кажуть чиновники. Адже це - територія Карпатського національного природного парку.

"Триває з 2004 року, зроблена проектна документація, лиш погодження немає в екології, та Національний парк не дає на вирубку дерев - аби обгородити кладовище, яке має бути площею 3 гектари. Багато звернень, постійно нам давали відписки що неможливо", - розповідає Назар Блащук, землеупорядник Ворохтянської селищної ради.

Чому стільки років у Ворохті не можуть вирішити питання кладовища? Керівництво національного парку запевняє - все залежне від них давно зробили.

"В мене є ціла папка цих листів, переписок як відносно цієї ділянок, так і Ворохтянською селищною радою із Міністерством. Ця ділянка - на вилучення, але є указ президента, але немає розпорядження Кабінету міністрів. Розумієте, без вказівки я особисто не маю права ніяких рухів роботи по землі, це природозаповідний фонд", - говорить Володимир Слободян, директор Карпатського національного природного парку.

Примітно, що тоді, як селяни ніяк не можуть вибити квадратні метри під цвинтар, їх без будь-яких проблем отримують високопосадовці. Земельні ділянки отримали відразу шість працівників прокуратури.