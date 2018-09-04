Японія стурбована нарощуванням російської присутності поблизу кордону [ Редактировать ]
Найбільшу з часів "холодної війни" групу російських військових кораблів біля своїх берегів зафіксувала Японія.
Протокою Лаперуза, що відокремлює російський острів Сахалін від японського Хоккайдо пройшли 28 суден Тихоокеанського флоту РФ. У ескадрі були кораблі забезпечення, есмінець, фрегат та інші судна різного призначення.
Нагадаємо, 2 вересня Японія підняла у повітря свої літаки через авіацію РФ на кордоні.
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