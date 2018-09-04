На лондонську Темзу запустили човен з переробленого пластику

На лондонську Темзу запустили човен з переробленого пластику. Під час прогулянок на 12-місному судні, люди допомагатимуть очищувати річку. Розробники кажуть, лондонці повинні зрозуміти, що сміття накопичується не лише в далеких океанах. Його чимало й у місцевих річках, але цьому можна зарадити