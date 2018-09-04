У Британії створили робота-хірурга [ Редактировать ]
Британські інженери й науковці представили світу інновацію - робота-хірурга.
Нова машина здатна робити закриті операції на внутрішніх органах. Розмір робота-хірурга максимально компактний. Тож усі маніпуляції він робитиме крізь найменші розтини, що скоротить час реабілітації пацієнта.
Винахід спрощує роботу людини-хірурга, адже значно скорочує час, необхідний для проведення тієї чи іншої операції.
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