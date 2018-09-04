Сегодня в некоторых СМИ появилась информация относительно постановления Соломенского суда о ситуации с VAB банком, которое было вынесено по представлению детективов НАБУ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Олега Бахматюка, передает "ДС".

"Обращаем внимание СМИ на некорректность подачи такой информации, особенно учитывая то, что не был взят комментарий другой стороны", - подчеркнули в пресс-службе.

"Так, все факты, которые были приведены в постановлении суда уже полтора года расследовались другими правоохранительными органами, были проведены десятки допросов и следственных действий, в результате чего дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления", - говорится в сообщении.

Более того, как отметил инвестор VAB-банка Олег Бахматюк: "Было официально подтверждено, что никакого вывода денег из банка не было. Это документально подтверждено другими правоохранительными органами и дело было закрыто. Все те операции, о которых говорится в представлении детектива НАБУ - были внутренними банковским операциям. Деньги не выходили из банка".

Также в пресс-службе отметили, что представители банка неоднократно указывали представителям НАБУ на все эти факты, но детективы НАБУ приняли решение игнорировать любые логические доводы.

"Хотим напомнить, что согласно закону "Маски-шоу стоп" следственные органы не имеют право повторно открывать закрытые дела. Но, как видим закон игнорируется и не действует. К сожалению, сейчас придется тратить массу времени, усилий и средств налогоплательщиков на то, чтобы доказать давно доказанные факты", - отмечается в сообщении.