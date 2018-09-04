С предостережением к России сегодня обратился американский президент. Дональд Трамп призвал Москву не допустить обострения в Сирии и... как он выразился - "гуманитарной ошибки". Что может произойти? И какую цену заплатит мир? - знает Дмитрий Анопченко.

Провинция Идлиб на севере Сирии - так называемая "зона деэскалации". Регион, который контролируют вооруженные формирования, неподконтрольные Асаду. Американская разведка выяснила - в любой момент Дамаск при поддержке России может начать там наступление. Этот факт уже и скрывать перестали - на телеканале "Россия-24" глава МИДа Сирии Валид Муаллем прямо заявил - "Идлиб будет освобожден - несмотря на противодействие США".

В штатах при этом располагают и другой информацией - что в ходе наступления может быть снова использовано химическое оружие. И что правительственные силы переместили два боевых вертолета поближе к зоне операции - есть подозрения, что именно они будут использованы для атаки.

Если это случится - удар нанесет уже Америка.

Шеф-корреспондент телеканала CNN в Пентагоне Барбара Старр со ссылкой на свои источники среди официальных лиц сообщила - эксперты разведывательных служб и вооруженных сил США уже полностью определились с воздушными целями - если президент Дональд Трамп отдаст такое распоряжение. По данным телеканала, в этом перечне - объекты, связанные с химическим оружием и "ответ США будет очень быстрым".

Сам президент Трамп пока что сделал "последнее предупреждение", по привычке, в "Твиттере":

"Русские и иранцы совершили бы серьезную гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Сотни тысяч людей могут быть убиты. Не дайте этому случиться!"

Ну а дальше версии разнятся. В Москве убеждают, что химическую атаку теперь инсценируют сами повстанцы - чтобы спровоцировать США на авиаудары. Американские военные - наоборот - располагают информацией, что атака на Идлиб возможна - даже ценой последующих ударов США. И готовятся к ним.

По данным СМИ, которые не получили пока официального подтверждения, в Персидский залив отправлен эсминец ВМС США Sullivans с 56 крылатыми ракетами на борту, на авиабазу в Катаре перебрасывают американские стратегические бомбардировщики военно-воздушных сил Соединенных Штатов...

О серьезности ситуации свидетельствует и тот факт, что Турция в срочном порядке начала сегодня перебрасывать танки и гаубицы к сирийской границе - получили приказ сдерживать новую волну беженцев, которую турецкие власти ожидают в случае наступления на Идлиб.

Так что рвануть может в любую минуту - разве что "последнее предупреждение Трампа" каким-то чудом все-таки будет услышано.