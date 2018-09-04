Политический сезон только начался, а возле Верховной Рады уже митингуют. Под стены парламента пришли родственники онкобольных пациентов, которым Минздрав отказывает в финансировании. Официально в очереди на трансплантацию - 64 человека. По факту же больных гораздо больше.

Чего добились протестующие - знает Лариса Зубенко.

У дочери Анатолия - Оксаны Гергало - острый лейкоз. Девушка проходит пятый блок химиотерапии и ждет, когда государство выделит ей деньги на пересадку костного мозга. 110 тысяч евро уже лежат на счету белорусской клиники, в которой запланирована операция - ими не успел воспользоваться другой украинский пациент. Однако Минздрав переводить средства на счет Оксаны не спешит.

"Ми блокували машину Супрун, говорили з нею і вона нам дала таку відповідь, що вони не мають права скористуватись тими коштами, хоча це - не правда. Вона нічого не обіцяє, навіть гарантійного листа. Ми зараз ходимо по лезу ножа, так як в любий час може статися рецидив і лікарі нас застерігають, що таке може статися і потрібна термінова операція", - говорит Анатолий, отец Оксаны Гергало.

Надежды на помощь не дают и Ирине. Ее сын - Даниил Ляшов - в предлейкозном состоянии. Чтобы не допустить рак крови, парню нужна пересадка костного мозга в польской клинике. 109 тысяч евро - неподъемная сумма для семьи из прифронтового Северодонецка. У Минздрава для Ирины ответ тот же - денег на лечение нет.

"К сожалению, ребенку становится только хуже, поднялись у нас и бласты в крови на 1,6% по сравнению с первым блоком, поэтому заграницей нас уже ждут, у нас уже есть 2 неродственных донора, которые подходят 10 из 10. Вся проблема в том, что МОЗ Украины не оплачивает нам данную операцию, хотя документы были поданы еще в июне месяце", - говорит Ирина, мать Даниила Ляшова.

Сегодня родственники и друзья онкобольных собрались возле Верховной Рады. Раз до Минздрава достучаться не могут, надеются, что их услышат народные депутаты.

"Ми сьогодні вимагаємо від народних депутатів винести законопроект 8035, який передбачає збільшення програми фінансування, програми лікування за кордоном на 302 мільйони гривень. Ми будемо стояти тут до тих пір, поки наше питання не буде вирішене, поки не буде дофінансування державної програми лікування за кордоном. Більше півсотні людей в черзі, вони не можуть чекати", - заявил Юрий Андреев, глава ОО "Национальное движение "За трансплантацию".

Мирный протест прерывают правоохранители - они пытаются убрать баннеры. Митингующие оказывают сопротивление.

На крики о помощи выходят нардепы и обещают - вопрос о дофинансировании программы лечения за границей рассмотрят в Раде в ближайшие дни.

"Нажаль, МОЗ, перше - не закладає необхідну кількість коштів на ці витрати. Це було в минулому році, та сама ситуація повторилась в цьому році. Ми зверталися до Міністерства, в нас є звернення для того, щоб вони адекватно планували бюджет", - утверждает Ольга Богомолец, народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения.

Протестующие в свою очередь уверяют - если депутаты не рассмотрят в ближайшие дни данный законопроект, разобьют палаточный городок у стен Верховной Рады и объявят бессрочную голодовку.