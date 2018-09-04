В Одессе появились новые подозреваемые в деле о пожаре в детском лагере «"Виктория". Напомню, год назад там погибли три школьницы.

Как сообщили в областной прокуратуре, о подозрении объявили директору фирмы, которая занималась реконструкцией корпусов. Следователи считают: ее руководитель присвоил более 400 тысяч гривен, выделенных на ремонт. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы, и в ближайшее время его могут взять под стражу.

Всего по делу о пожаре в "Виктории" в суде три уголовных производства. В них фигурируют директор лагеря, его заместитель, инспекторы ГосЧС и бывший вице-мэр Одессы.