Пожар в детском лагере "Виктория": в деле появились новые подозреваемые [ Редактировать ]
В Одессе появились новые подозреваемые в деле о пожаре в детском лагере «"Виктория". Напомню, год назад там погибли три школьницы.
Как сообщили в областной прокуратуре, о подозрении объявили директору фирмы, которая занималась реконструкцией корпусов. Следователи считают: ее руководитель присвоил более 400 тысяч гривен, выделенных на ремонт. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы, и в ближайшее время его могут взять под стражу.
Всего по делу о пожаре в "Виктории" в суде три уголовных производства. В них фигурируют директор лагеря, его заместитель, инспекторы ГосЧС и бывший вице-мэр Одессы.
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