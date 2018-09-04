Уже сутки без воды 70-тысячная Смела в Черкасской области. Вчера из-за миллионных долгов Облэнерго обесточило местный водоканал. Сейчас город на грани коллапса - в больницах не проводят плановые операции, а в школах завтра могут отменить занятия.

В Смелянской городской больнице с утра настоящий аврал - отделения спешат запастись хотя бы технической водой. Со вчерашнего дня медучреждение отключили от водоснабжения, и буквально за сутки все запасы - были исчерпаны

"Ну, багато… ніхто ж не рахує, скільки витрачається. Оце слава Богу, дякуючи нашому керівництву, що хоча б забезпечили нас водою. Без води ніяк же не можна".

Главный врач в отчаянии - техническая вода проблем не решит. В больнице невозможно провести даже элементарную стерилизацию, поэтому все плановые операции медикам пришлось отменить.

"Сьогодні ми ще працюємо, а завтра ми здамося, тому що працюючи брудними руками і заносячи інфекцію, я не думаю, що для породіллі, чи для травмованого пацієнта це буде добре", - обеспокоен Игорь Ищенко, главный врач Смелянской городской больницы.

И такая ситуация по всей Смеле. Город остался без воды из-за более чем пятимиллионого долга водоканала перед Облэнерго. Коммунальщики предупреждали горожан о возможном отключении, но даже запасы питьевой и технической воды быстро "уходят". Виктор Дмитриевич положил внучке в рюкзак бутылку воды… и не прогадал.

"Оце ж даємо, тут хватить і руки помини і напитись. Дістаємо воду, якщо треба - то купуємо воду", - говорит Виктор Деньщиков, житель Смелы.

Сейчас коммунальщики и власти пытаются договориться с энергетиками. Но сразу погасить долг водоканал не сможет.

"До цього часу підприємство ніяк не може отримати різницю в тарифах, що на 1.01 2016 року складає 6 мільйонів 300 - при отриманні даних коштів буде погашена заборгованість за електроенергію", - заявил Владимир Овсийчук, директор коммунального предприятия ВОДГЕО.

А вот в Облэнерго уверяют - огромные долги накопились у водоканала за последний год. Мало того - все это время энергетики предупреждали коммунальщиков о прекращении электроснабжения... и все же вынуждены были выключить рубильник.

"Десь близько восьми разів були попереджені, наскільки я пам'ятаю - реакції ніякої не було. Ми розуміємо, що це водоканал, це діти, що це лікарні - але на нашому підприємстві, нажаль така ситуація виникла, що ми не маємо змоги кредитувати", - заявил Евгений Лут, директор по вопросам безопасности ПАО "Облэнерго".

После обеда водоканал и энергетики смогли договориться о реструктуризации долга и подключении предприятия к электросети. Вода в кранах жителей Смелы должна появиться в ближайшие часы… но вот надолго ли.