Похороны с подселением: в Прикарпатье закончились места на кладбище [ Редактировать ]
Похороны с подселением. В прикарпатском поселке Ворохта жители вынуждены хоронить родных в чужих могилах. Почему - в ситуации разбирались наши корреспонденты.
Кладбище в Ворохте - на окраине поселка. Хоронят людей здесь уже 150 лет. И каждый год территория - увеличивалась. На сегодня не осталось ни одного свободного клочка земли.
"Можливості, де можна ще хоронити - повністю вичерпана. Людей хоронять уже по другому разу", - говорит Николай Шегрин, житель Ворохты.
"Відкопуються останки людей, які похорнені попередньо, могили яких практично зруйновані і ніхто їх не доглядає. Вже рівно із землею, і коли доводиться копати могилу - потрапляють на останки двох осіб, або однієї особи. Це звичайно що не по-християнськи", - говорит Василий Михайлюк, священник.
В поселковом совете уверяют - обустроить новое кладбище и рады. Но не могут.
"Немає іншої ділянки, немає вільних земель зараз у запасі в селищної ради", - утверждает Назар Блащук, землеустроитель Ворохтянского поселкового совета.
Расширить кладбище можно только за счет земель за пределами Ворохты. Но не все так просто - говорят чиновники. Ведь это территория Карпатского национального природного парка.
"Триває з 2004 року, зроблена проектна документація, лиш погодження немає в екології, та Національний парк не дає на вирубку дерев - аби обгородити кладовище, яке має бути площею 3 гектари. Багато звернень, постійно нам давали відписки що неможливо", - рассказывает Назар Блащук, землеустроитель Ворохтянского поселкового совета.
Руководство национального парка уверяет - все от них зависящее давно сделали.
"В мене є ціла папка цих листів, переписок як відносно цієї ділянок, так і Ворохтянською селищною радою із Міністерством. Ця ділянка - на вилучення, але є указ президента, але немає розпорядження Кабінету міністрів. Розумієте, без вказівки я особисто не маю права ніяких рухів роботи по землі, це природозаповідний фонд", - утверждает Владимир Слободян, директор Карпатского национального природного парка.
Примечательно, что пока селяне стараются выбить квадратные метры под кладбище, землю без каких-либо проблем получают чиновники - не так давно участки отхватили сразу шесть сотрудников прокуратуры.
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