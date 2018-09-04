С территории Финляндии в ближайшее время начнется укладка подводной части газопровода "Северный поток-2", сообщает УНИАН.

Отмечается, что судно-трубоукладчик Solitaire проложит часть газопровода в финской исключительной экономической зоне, а затем перейдет на другой участок.

Позже в 2018 году Solitaire должен будет начать укладку труб в водах России. Согласно данным сайта Marine Traffic, Solitaire уже прибыл к порту Хельсинки. Куда он должен отправиться после захода в этот порт, пока не сообщается.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что США помешают строительству "Северного потока-2".