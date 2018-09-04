Смоленская катастрофа: Россия приняла чрезвычайные меры для защиты обломков [ Редактировать ]
Россия применила чрезвычайные меры для защиты обломков польского самолета Ту-154М в Смоленске. Об этом сообщает "Польское радио".
Фрагменты конструкции машины были помещены в так называемую стерильную зону, а район вокруг аэропорта контролируется армией и спецслужбами России.
В Смоленске находится группа польских прокуроров и экспертов, осуществляющих осмотр обломков самолета. Для того, чтобы попасть к предмету исследований, они должны пройти несколько контрольных зон.
Несколько метров от въездных ворот до аэропорта российская сторона установила колючую проволоку, на въезде дежурят солдаты. Зато на входе в ангар, где расположены обломки самолета, установлены устройства для обнаружения пиротехнических материалов.
Территория вокруг аэропорта также контролируется российскими службами, так, чтобы журналисты и посторонние лица не смогли с крыш близлежащих домов снимать место работы польских прокуроров.
Ранее Европа выдвинула России жесткое требование относительно Смоленской катастрофы.
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