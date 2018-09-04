Россия применила чрезвычайные меры для защиты обломков польского самолета Ту-154М в Смоленске. Об этом сообщает "Польское радио".

Фрагменты конструкции машины были помещены в так называемую стерильную зону, а район вокруг аэропорта контролируется армией и спецслужбами России.

В Смоленске находится группа польских прокуроров и экспертов, осуществляющих осмотр обломков самолета. Для того, чтобы попасть к предмету исследований, они должны пройти несколько контрольных зон.

Несколько метров от въездных ворот до аэропорта российская сторона установила колючую проволоку, на въезде дежурят солдаты. Зато на входе в ангар, где расположены обломки самолета, установлены устройства для обнаружения пиротехнических материалов.

Территория вокруг аэропорта также контролируется российскими службами, так, чтобы журналисты и посторонние лица не смогли с крыш близлежащих домов снимать место работы польских прокуроров.

Ранее Европа выдвинула России жесткое требование относительно Смоленской катастрофы.