В Киеве мошенники "развели" 79-летнюю женщину на 50 тысяч гривен, воспользовавшись старой схемой с денежной реформой и обменов наличных денег на якобы "новые".

Об этом сообщает "Страна".

Злоумышленники пришли к пенсионерке и сказали ей, что в стране проходит денежная реформа и если она срочно не обменяет свои наличные деньги на "новые", то они утратят всякую ценность.

Мошенники убедили пожилую женщину, что пришли по заданию районной администрации, показали липовые удостоверения "сотрудников собеса" и сообщили ей, что обходят всех пенсионеров для того, чтобы произвести обмен денег прямо на дому.

79-летняя жительница Киева отдала злоумышленникам 50 тысяч гривен - все, что у нее было. Вместо настоящих денег ей вручили пачку поддельных, которые они заранее напечатали на струйном цветном принтере. Позже женщина написала заявление в полицию.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Оперативники отметили, что сейчас вполне могут вернуться и другие мошеннические "разводы" из 90-х, как например наперстки или моментальные выигрыши бытовой техники.

Также в Украине мошенники снова придумали новую схему обмана - идентификацию банковской карты.