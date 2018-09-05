На Закарпатье введен карантин из-за смертельной болезни: один ребенок умер [ Редактировать ]
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В Закарпатской области в селе Порошково Перечинского района зафиксирована вспышка менингококковой инфекции, 11 человек госпитализированы, один ребенок скончался, еще один - в реанимации.
Об этом заявил главный врач областной инфекционной больницы Михаил Поляк, сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Закарпатской облгосадминистрации.
"В ночь с 31 августа на 1 сентября от молниеносной формы менингококковой инфекции в областной инфекционной больнице скончалась восьмилетняя девочка из с. Порошково Перечинского района. Еще 10 жителей села сейчас находятся на лечении: один ребенок с тяжелой генерализованной формой - в отделении интенсивной терапии", - рассказал главврач.
Он добавил, что шестеро больных имеют локализованную форму - назофарингит, а трое являются носителями этого заболевания, состояние пациентов стабильное.
Специалисты Перечинского межрайонного филиала Закарпатского областного лабораторного центра Минздрава Украины провели эпидобследования очага по месту жительства больных и осуществили комплекс противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий.
Разработан и введен в действие оперативный план мероприятий по локализации и недопущению распространения менингококковой инфекции в Перечинском районе.
В Департаменте здравоохранения утверждают, что сейчас ситуация по заболеваемости менингококковой инфекцией в районе контролируемая и стабильная.
В Порошковской общеобразовательной школе І-ІІІ ступеней с 3 по 7 сентября введен карантин.
Порошковскому сельсовету рекомендовали установить карантин в дошкольных учебных заведениях, запретить проведение массовых мероприятий на территории села, проводить разъяснительную работу с ромским населением по содействию медицинским работникам в обследовании на менингококковую инфекцию.
А в Измаиле Одесской области была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней.
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