5 сентября - 248-й день года (249-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается.

5 сентября в мире отмечается Международный день благотворительности, который был создан под эгидой ООН в 2013 году.

В народе 5 сентября почитается Луп Брусничник. В этот день собирали поспевшую бруснику, делали из нее угощения и заготавливали на зиму.

Приметы дня:

если на Лупа поспела брусника, пора собирать лен и овес;

если журавли летят на юг, будет ранняя зима;

если журавли летят низко, то можно ждать теплой зимы.

Сегодня свои именины отмечают: Ефрем, Иван, Николай, Павел.

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