5 сентября: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
5 сентября - 248-й день года (249-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается.
5 сентября в мире отмечается Международный день благотворительности, который был создан под эгидой ООН в 2013 году.
В народе 5 сентября почитается Луп Брусничник. В этот день собирали поспевшую бруснику, делали из нее угощения и заготавливали на зиму.
Приметы дня:
- если на Лупа поспела брусника, пора собирать лен и овес;
- если журавли летят на юг, будет ранняя зима;
- если журавли летят низко, то можно ждать теплой зимы.
Сегодня свои именины отмечают: Ефрем, Иван, Николай, Павел.
Также узнайте, когда в Украине отмечают День осеннего равноденствия.
по теме
21 августа: какой сегодня праздник
21 августа - 233-й день года (234-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 132 дня
17 августа: какой сегодня праздник
17 августа - 229-й день года (230-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 136 дней
День Белой Церкви 1 сентября: топ-5 уникальных мест города
Белая Церковь - живописный город на реке Рось, расположенный в 80 километрах от Киева.
Праздники в сентябре: что ждет украинцев
Вот и близится первый месяц осени - сентябрь
29 августа: какой сегодня праздник
29 августа - 241-й день года (242-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 124 дня