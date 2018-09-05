Каталонія й надалі боротиметься за незалежність від Іспанії. Таку програму дій оприлюднив очільник уряду женералітету Кім Торра.

Напередодні він виступив із лекцією "Наш момент" на сцені Національного театру у Барселоні. Торра відмовився від пропозиції Мадрида провести референдум щодо ширшої автономії регіону. Заявив - каталонці ніколи не відмовляться від права на самовизначення. І закликав якомога більше прихильників незалежності вийти на мирні мітинги наступного тижня - під час святкувань каталонського національного дня "Діади" 11 вересня.