Рада Безпеки ООН збереться через бомбардування у Сирії [ Редактировать ]
Рада Безпеки ООН збереться через бомбардування у сирійській провінції Ідліб. Про це заявила постпред США в Організації Ніккі Гейлі. За її словами, засідання відбудеться вже у п'ятницю.
Нагадаємо, цього тижня сирійська урядова армія та російські війська завдали ударів по останній утримуваній повстанцями провінції Ідліб. Це сталося за кілька днів до зустрічі лідерів Росії, Ірану та Туреччини для обговорення наступу урядових сил на контрольований повстанцями регіон.
Уже відомо про 13 жертв серед цивільного населення через ракетні обстріли. Тим часом у Вашингтоні попереджають - якщо Путін з Асадом підуть далі та застосують хімічну зброю - реакція США не забариться.
"Ситуація у Сирії - більш ніж трагічна. І якщо вони хочуть і далі йти шляхом захоплення Сирії, вони можуть це зробити. Але вони не мають права робити це за допомогою хімічної зброї. Вони не можуть нападати на своїх людей, і ми не дозволимо себе дурити", - наголосила Ніккі Гейлі, постійний представник США в ООН.
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