В Одесі - нові підозрювані у справі про пожежу в дитячому таборі "Вікторія". Нагадаємо, рік тому там загинули три школярки.

Як повідомили в обласній прокуратурі, про підозру оголосили директорові фірми, що реконструювала корпуси табору. Слідчі вважають: її керівник привласнив понад чотириста тисяч гривень, виділених на ремонт. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі, і найближчим часом чоловіка можуть узяти під варту.

Загалом у справі про пожежу у "Вікторії" суди розглядають три кримінальні провадження. У них фігурують директор табору, його заступник, інспектори ДСНС і колишній віце-мер Одеси.