Пожежа в дитячому таборі "Вікторія": у справі з'явилися нові підозрювані [ Редактировать ]
В Одесі - нові підозрювані у справі про пожежу в дитячому таборі "Вікторія". Нагадаємо, рік тому там загинули три школярки.
Як повідомили в обласній прокуратурі, про підозру оголосили директорові фірми, що реконструювала корпуси табору. Слідчі вважають: її керівник привласнив понад чотириста тисяч гривень, виділених на ремонт. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі, і найближчим часом чоловіка можуть узяти під варту.
Загалом у справі про пожежу у "Вікторії" суди розглядають три кримінальні провадження. У них фігурують директор табору, його заступник, інспектори ДСНС і колишній віце-мер Одеси.
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