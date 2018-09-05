Німеччина стурбована станом здоров'я Олега Сенцова [ Редактировать ]
У Берліні готові й надалі докладати зусиль задля звільнення українського політв'язня в Росії Олега Сенцова. Про це заявив голова німецького Бундестагу Вольфганг Кубікі. Нині він перебуває в Україні з робочим візитом.
Німецький політик стурбований незаконним утриманням у Росії українських громадян і каже, що Берлін постійно порушує це питання в діалозі з Москвою.
Нагадаємо, сьогодні 115 день голодування Сенцова. Напередодні у Верховній Раді зареєстрували проект постанови щодо висунення кандидатури українського кінорежисера на здобуття Нобелівської премії миру.
28 серпня дати бранцеві Премію миру запропонував колишній президент Польщі, її лауреат Лех Валенса.
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Євросоюз вкотре закликав Росію звільнити Олега Сенцова
Євросоюз вкотре закликав Росію звільнити українського політв'язня Олега Сенцова. Заклик опублікували на сторінці постійного представництва ЄС при ОБСЄ у Twitter. У записі йдеться, негайно й без будь-яких умов звільнити кінорежисера, який 110 днів голодує із вимогою звільнити усіх політв'язнів