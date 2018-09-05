У Берліні готові й надалі докладати зусиль задля звільнення українського політв'язня в Росії Олега Сенцова. Про це заявив голова німецького Бундестагу Вольфганг Кубікі. Нині він перебуває в Україні з робочим візитом.

Німецький політик стурбований незаконним утриманням у Росії українських громадян і каже, що Берлін постійно порушує це питання в діалозі з Москвою.

Нагадаємо, сьогодні 115 день голодування Сенцова. Напередодні у Верховній Раді зареєстрували проект постанови щодо висунення кандидатури українського кінорежисера на здобуття Нобелівської премії миру.

28 серпня дати бранцеві Премію миру запропонував колишній президент Польщі, її лауреат Лех Валенса.