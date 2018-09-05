Інтенсивність ворожих атак на сході країни дещо зменшилась. Однак перемир'я, про яке домовились у Мінську, так і не настало.

Напередодні противник відкривав вогонь 5 разів. Із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстріляли позиції неподалік Щастя, Пісків, Богданівки, Гнутового та Широкиного. Оборонців Богданівки накрило ворожим вогнем із протитанкових ракетних комплексів. Минулося без втрат - повідомили у штабі операції об'єднаних сил.