Захисників Богданівки обстріляли з протитанкових ракетних комплексів [ Редактировать ]
Інтенсивність ворожих атак на сході країни дещо зменшилась. Однак перемир'я, про яке домовились у Мінську, так і не настало.
Напередодні противник відкривав вогонь 5 разів. Із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстріляли позиції неподалік Щастя, Пісків, Богданівки, Гнутового та Широкиного. Оборонців Богданівки накрило ворожим вогнем із протитанкових ракетних комплексів. Минулося без втрат - повідомили у штабі операції об'єднаних сил.
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