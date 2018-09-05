Як підготувати службового собаку до роботи в силових структурах та скільки для цього потрібно часу? Переймати досвід кінологів української митниці приїхали фінські колеги. Про їхні враження й тонкощі українських методів тренування - наші кореспонденти.

Після ретельного огляду службових собак ветеринаром - 12 українських кінологічних команд шикуються у шеренгу.

"Государственная пограничная служба, Национальная полиция Украини. Криминальноисполнительные службы и кинологические команды фискальной службы"

Після знайомства - одразу до роботи.

Ця бельгійська вівчарка лише готується до роботи на Львівській митниці. Усі команди для неї - поки що гра. Тож заради ось такого м'ячика готова викластись "на усі 100".

"Допоки що ми тільки другий день тут. В нас попереду ще цілий місяць. Ось вона вже з радістю шукає і навчилась соціалізуватись - була трошки дика собака. Зараз уже і до людей не агресивна і до інших собак", - розповідає Віталій Волоський, кінолог, працівник Львівської митниці.

Термін навчання службових собак в Україні відрізняється від часу підготовки чотирилапих фінськими колегами.

"Термін первинної підготовки кінологічних команд в нас він коротший ніж в тій же Чехії, Німеччині та Фінляндії. Тому вони зацікавлені перейняти цей досвід і навіть направити на навчання одну чи дві кінологічні команди на пошук тютюну чи наркотичних засобів", - розповідає Олег Гоя, керівник управління кінологічного забезпечення Департаменту фіскальної служби України.

Продемонстрували українські кінологи як їхні вихованці затримують порушника на кордоні:

"В зоні митного кордону порушник!Стій!"

А ще фінські кінологи, які працюють лише з лабрадорами, - вирішили спробувати попрацювати з українською німецькою вівчаркою.

"Нас дуже зацікавили німецькі вівчарки. Якщо вдасться, візьмемо із собою і працюватимемо з нею за методикою українських колег", - говорить Юха Папінахо, головний методист Кінологічного центру Митниці Фінляндії.

У рамках обміну досвідом українські кінологи наступного року поїдуть ознайомитися з роботою колег із Фінляндії.