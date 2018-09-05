Жители Днепра жалуются на поджигателей листьев и мусора во дворах города - из-за едкого дыма у многих горожан начинается головокружение и симптомы удушья.

Поджигатели осенних листьев не только досаждают горожанам, но и вредят экологической обстановке в городе. При этом оказалось, что таким хулиганством занимаются не только подростки, но и люди в возрасте, сообщает местное издание Dnepr24.

Так, очередной случай сжигания опавшей листвы пенсионеркой зафиксировала днепрянка Лариса Боженко, выложив в Facebook видео, на котором видно, как женщина поджигает мусор прямо возле высотного дома. В результате горожанам приходится закрывать окна, чтобы не вдыхать "ароматы осени".

Как сообщает Лариса Боженко , пенсионерка практически ежедневно жжет листья во дворе дома по улице Юрия Савченко. Жильцы неоднократно вызывают патрульную полицию, но пока те приедут, она успевает скрыться.

До этого в Житомирской области два дня тушили кем-то подожженную огромную свалку.