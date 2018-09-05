Ізраїль завдав ракетних ударів по військових об'єктах у Сирії. Повітряної атаки зазнав, зокрема, один із районів провінції Хама.

Про це повідомляє інформагентство SANA. Відомо про одного загиблого і чотирьох поранених. Також зазначають, що 5 ракет сирійські системи ППО встигли зафіксувати та збити. У збройних силах Ізраїлю інформацію не коментують.