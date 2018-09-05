Щонайменше одна людина загинула внаслідок обвалу мосту в індійському місті Колката. Ще кілька десятків - постраждали.

Під руїнами опинилися легковики та мікроавтобус. На місце інциденту одразу прибули пожежники й рятувальники, які витягали людей з-під завалів.

Свого часу міст звели над залізничними коліями, він поєднував околицю міста з центром. Споруді вже понад сорок років.