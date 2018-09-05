В Індії обвалився міст: є загиблі та поранені [ Редактировать ]
Щонайменше одна людина загинула внаслідок обвалу мосту в індійському місті Колката. Ще кілька десятків - постраждали.
Під руїнами опинилися легковики та мікроавтобус. На місце інциденту одразу прибули пожежники й рятувальники, які витягали людей з-під завалів.
Свого часу міст звели над залізничними коліями, він поєднував околицю міста з центром. Споруді вже понад сорок років.
по теме
У Японії через тайфун "Джебі" евакуювали мільйон людей
Стихія вже забрала сім життів, подекуди зафіксовано перебої з електрикою та нестачу питної води
Повінь у Китаї: під водою зникли будинки селян
Рятувальники ведуть пошукові роботи й надають допомогу постраждалим.
Наводнение в Мьянме: 63 тысячи человек покинули свои дома
В округе Баго прорвало плотину - продолжается спасательная операция
В Індії обвалився житловий будинок, десятки людей від завалами
У місті Ахмедабад на заході Індії обвалився чотирьох поверховий житловий будинок. Травмовано шістьох людей. Їх вдалося витягти з-під уламків. Ще з десяток досі під завалами. На місці працюють рятувальники. За даними ЗМІ, будівля була в аварійному стані
Украинцам советуют воздержаться от поездок в Индию
Министерство иностранных дел Украины советует украинцам воздержаться от посещения индийских штатов