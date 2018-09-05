Мертве "серце" Болівії. Озеро, яке тисячоліттями годувало цілий народ - безслідно зникає. Колись воно було одним із найбільших у Південній Америці. Тепер на місці водойми - потріскана земля. Яке майбутнє в давнього народу Уру, що живе на березі озера, - розкаже Анна Філь.

Народ Уру мешкає на узбережжі озера Поопо вже кілька тисяч років. Ці люди пережили завоювання інків та прихід іспанських конкістадорів - бо споруджували плавучі острови з очерету й ховалися на них. Навіть сучасні технології та Інтернет не дісталися до віддалених болівійських озер. Утім, тепер уру загрожує те, від чого не сховаєшся - зміна клімату. Озеро, з яким пов'язане усе їхнє життя - всихає.

"Поопо всихає вже третій рік поспіль. Уперше таке лихо сталося в 2014 році, - коли тисячі риб, птахів і рослин загинули. Тепер, як бачите, тут не росте нічого", - говорить Рене Айма Фуентес, голова рибальського кооперативу.

Колись озеро було другим за площею у Болівії. Тепер в нього не впадає жодна річка - бо всі пересохли. А випаровується вода з розжареної землі швидше, ніж встигає закінчитися дощ. Учені кажуть: середня температура за останні кілька років у високогір'ї Болівії підвищилася на 9 градусів. І виною цьому - глобальне потепління.

"Тепер тут мало хто живе. Деякі їдуть подалі, щоб вижити і більше не повертаються, полишають свій народ, обжиті місця. І це означає, що наша культура може зникнути", - говорить Рене Айма Фуентес, голова рибальського кооперативу.

Ще 8 років тому на узбережжі жили кілька сотень людей. Тепер залишилося хіба лише кілька десятків. Те, що відбувається, здається їм неймовірним.

"В озері Поопо раніше було багато великої риби. Тож ми ніколи й не думали, що воно може зникнути. Наші прапрадіди говорили: озеро висохне, але ми не вірили. Воно було таким великим", - говорить Еваріста Флорес, місцева мешканка.

Більшість уру зараз заробляють на життя землеробством, виготовляють автентичні сувеніри чи інші дрібнички. Деякі ще вірять, що велика вода повернеться. Однак фахівці кажуть, навіть якщо це станеться - зруйнована посухою екосистема вже не відновиться.