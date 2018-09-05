Вбивство у Хемніці: у справі з'явився новий підозрюваний [ Редактировать ]
У резонансній справі про вбивство 35-річного німця у Хемніці, з'явився 3-й підозрюваний.
Це 22-річний громадянин Іраку Фархад Ахмад, зареєстрований як шукач притулку в Німеччині. Його оголосили у розшук. Іще двох чоловіків, підозрюваних у причетності до злочину, утримують під вартою.
Нагадаємо, 35-річний німець загинув у Хемніці у ніч проти 26 серпня унаслідок бійки, в якій брали участь близько 10 осіб різних національностей. Вбивство місцевого жителя спричинило масові протести у місті.
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