У резонансній справі про вбивство 35-річного німця у Хемніці, з'явився 3-й підозрюваний.

Це 22-річний громадянин Іраку Фархад Ахмад, зареєстрований як шукач притулку в Німеччині. Його оголосили у розшук. Іще двох чоловіків, підозрюваних у причетності до злочину, утримують під вартою.

Нагадаємо, 35-річний німець загинув у Хемніці у ніч проти 26 серпня унаслідок бійки, в якій брали участь близько 10 осіб різних національностей. Вбивство місцевого жителя спричинило масові протести у місті.