4 сентября ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе стала еще более напряженной, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Боевики 24 раза открывали огонь по позициям ООС. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, боевики не применяли.

"Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На одном из участков враг также применил противотанковые ракетные комплексы", - говорится в сообщении.

Боевики осуществили обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Счастье, Трехизбенка, Крымское, Майорск, Новгородское, Пески, Красногоровка, Марьинка, Богдановка, Гнутово, Лебединский, Водяное и Широкино.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не допущено. По данным разведки, в течение суток одного боевика уничтожили и двоих ранили.

Как сообщалось днем ранее, на Донбассе значительно увеличилось количество обстрелов.