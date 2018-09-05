Напряжение на Донбассе: боевики применили ракетные комплексы [ Редактировать ]
4 сентября ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе стала еще более напряженной, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Боевики 24 раза открывали огонь по позициям ООС. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, боевики не применяли.
"Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На одном из участков враг также применил противотанковые ракетные комплексы", - говорится в сообщении.
Боевики осуществили обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Счастье, Трехизбенка, Крымское, Майорск, Новгородское, Пески, Красногоровка, Марьинка, Богдановка, Гнутово, Лебединский, Водяное и Широкино.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не допущено. По данным разведки, в течение суток одного боевика уничтожили и двоих ранили.
Как сообщалось днем ранее, на Донбассе значительно увеличилось количество обстрелов.
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