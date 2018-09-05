Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ не увидели тел главаря боевиков Донецкой области Александра Захарченко и его охранника, которые, как сообщалось, погибли в результате взрыва в кафе "Сепар" в Донецке 31 августа, что следует из отчета членов миссии, наблюдавших похороны.

В ОБСЕ уточнили, что взрыв произошел менее чем в 200 метрах от офиса ОБСЕ в Донецке. Когда наблюдатели прибыли на место происшествия, то увидели, что район вокруг ресторана был огражден.

Один из боевиков рассказал наблюдателям, что в результате взрыва погиб Захарченко, еще один боевик получил тяжелые ранения. Также им рассказали, что ранения получили еще девять человек, но тела главаря они не видели, сообщают "Факты".

3 сентября, на следующий день после похорон Захарченко, наблюдатели ОБСЕ уточняли информацию о пострадавших и погибших в результате взрыва. В морге Донецкой областной клинической больницы им рассказали, что к ним были доставлены тела главаря и его охранника, пишет УНИАН.

О других пострадавших в результате взрыва в больнице отказались рассказывать без разрешения боевиков. Медики Института неотложной и восстановительной хирургии рассказали, что к ним поступили шесть пострадавших от взрыва, но дополнительную информацию предоставить отказались.

Ранее сообщалось, что Захарченко погиб в результате взрыва автомобиля в центре Донецка 31 августа. В СБУ сделали заявление по этому поводу. Позже появилось видео с места взрыва.

Уже на следующий день после инцидента боевикам оккупированной части Донецкой области назначили нового главаря.