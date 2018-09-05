Возле Фукусимы произошло мощное землетрясение [ Редактировать ]
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Японии в 36 километрах к юго-востоку от города Фукусима, ставшего печально известным после аварии на АЭС вызванного землетсяением в 2011 году.
Эпицентр зафиксированного в ночь на 5 сентября землетрясения имел координаты 37.58 градуса северной широты и 140.82 градуса восточной долготы, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы, передает "Корреспондент".
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".
Напомним, во время землетрясения 2011 года на АЭС "Фукусима-1" обрушилась гигантская волна, вызванная цунами после землетрясения. Это привело к масштабной аварии. На полное устранение последствий понадобится 30-40 лет.
В настоящее время в Японии собираются вывести из эксплуатации атомную электростанцию "Фукусима-2".
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