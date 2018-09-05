В Ірані від землетрусу постраждали щонайменше 250 людей

А в Ірані рахують постраждалих від землетрусу. Щонайменше три людини загинули, дві з половиною сотні - травмовані. Підземні поштовхи магнітудою п'ять і дев'ять - сколихнули напередодні провінцію Керманшах. Без світла залишилися жителі сімдесяти міст і сіл