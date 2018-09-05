В Україні вшанували пам'ять жертв "червоного терору" [ Редактировать ]
Сьогодні в Україні День пам'яті - 100 років з дня початку "червоного терору". Таку назву отримала злочинна репресивна політика режиму більшовиків. 5 вересня 1918 року уряд радянської Росії ухвалив Декрет про червоний терор, який ставив завдання боротися з контрреволюцією, спекуляцією та злочинами за посадою. "Класових ворогів" почали кидати в концентраційні табори і фізично знищувати.
За різними даними, упродовж 1918-19 років було знищено від кількох тисяч до понад півтора мільйона людей. Унаслідок більшовицького терору загинули ректор Української Академії Мистецтва Олександр Мурашко, письменник Дмитро Маркович, поет Григорій Чупринка, композитор Микола Леонтович, актор і письменник Олелько Островський й тисячі інших.
Офіційно червоний терор було припинено 6 листопада 1918 року. Проте насправді він тривав аж до 80-х років.
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