До атаки готові: третій американський атомний підводний човен, оснащений крилатими ракетами "Томагавк", узяв курс на Східне Середземномор'я. Про це повідомляють моніторингові ресурси цієї території.

За наявними даними, в акваторії Середземного моря вже перебувають дві американські атомні субмарини, оснащені "Томагавками", та два ракетних есмінці. Загалом, за інформацією спостерігачів, нині сили ВМС США в Середземному морі мають у своєму розпорядженні щонайменше 120 крилатих ракет "Томагавк" для завдавання ударів по цілях у Сирії.