В Херсоне родители "пропили" жизнь новорожденного [ Редактировать ]
В Херсоне в доме улице Шенгелия полицейские и медики обнаружили мертвого двухмесячного младенца.
Тело ребенка оказалось в грязной квартире без мебели, вместо постели родители использовали старый потрепанный матрас. Мужчина и женщина злоупотребляли спиртным, сообщает местное издание kherson.net.ua.
Родители рассказали, что накануне их сын температурил, однако особого внимания этому не предали.
Версию о том, что несчастных случаев с младенцем не было, еще предстоит выяснить судебно-медицинским экспертам. Возможно, родители просто не заметили смерти ребенка, будучи в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее под Винницей годовалый ребенок получил ожоги при купании и умер.
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