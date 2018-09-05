В Херсоне в доме улице Шенгелия полицейские и медики обнаружили мертвого двухмесячного младенца.

Тело ребенка оказалось в грязной квартире без мебели, вместо постели родители использовали старый потрепанный матрас. Мужчина и женщина злоупотребляли спиртным, сообщает местное издание kherson.net.ua.

Родители рассказали, что накануне их сын температурил, однако особого внимания этому не предали.

Версию о том, что несчастных случаев с младенцем не было, еще предстоит выяснить судебно-медицинским экспертам. Возможно, родители просто не заметили смерти ребенка, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее под Винницей годовалый ребенок получил ожоги при купании и умер.