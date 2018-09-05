Количество жертв тайфуна "Джеби" в Японии возросло до 10 человек. Более 300 жителей пострадали в результате сильнейшего за последние 25 лет тропического циклона в Японии.

Кроме того, более 1, 2 миллиона человек, проживающих в префектурах Осака, Гифу, Миэ и Айти остались без электроэнергии, сообщает NHK.

Около 3 тысяч человек провели ночь в здании Международного аэропорта Кансай, который расположен на искусственном острове посреди Осакского залива.

Аэропорт полностью прекратил работу 4 сентября после происшествия с бункеровочным судном. Плавучее сооружение сильным порывом ветра бросило на мост, соединяющий аэропорт и город Идзумисано в префектуре Осака.

11 человек, находившиеся на борту танкера, удалось спасти. Никто из экипажа не пострадал.

Власти предупредили более миллиона человек об эвакуации из мощного тайфуна, который обрушился на Японию 4 сентября.