Число жертв стихии в Японии резко возросло [ Редактировать ]
Количество жертв тайфуна "Джеби" в Японии возросло до 10 человек. Более 300 жителей пострадали в результате сильнейшего за последние 25 лет тропического циклона в Японии.
Кроме того, более 1, 2 миллиона человек, проживающих в префектурах Осака, Гифу, Миэ и Айти остались без электроэнергии, сообщает NHK.
Около 3 тысяч человек провели ночь в здании Международного аэропорта Кансай, который расположен на искусственном острове посреди Осакского залива.
Аэропорт полностью прекратил работу 4 сентября после происшествия с бункеровочным судном. Плавучее сооружение сильным порывом ветра бросило на мост, соединяющий аэропорт и город Идзумисано в префектуре Осака.
11 человек, находившиеся на борту танкера, удалось спасти. Никто из экипажа не пострадал.
Власти предупредили более миллиона человек об эвакуации из мощного тайфуна, который обрушился на Японию 4 сентября.
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