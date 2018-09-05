Некоторые люди полагаются только на то, что видят, другие же верят в мистику и суеверие. Астрологи утверждают, что во многом это зависит от знака зодиака, под которым вы родились. Об этом пишет Zen.

1. Лев

Самый суеверный знак зодиак именно Лев, так как по своей сути они выражают сильные эмоции, которые побуждают их поверить в мистику и оккультизм. Львы кошачьи представители знака зодиака, поэтому они особенно боятся и, одновременно, любят черных кошек.

2. Весы

Весы по своей природе очень суеверны, но это не мешает им в жизни. Они не зацикливаются на оккультизме, но лишний раз постучат по дереву. Особенное внимание Весы уделяют свадебным суевериям. Они обязательно наденут на свадьбу что-то новое, заимствованное и голубое.

3. Скорпион

Скорпионы верят в суеверия, так как считают, что от этого зависит их благополучие. Они берегут свое здоровье и верят в сглаз. Скорпионы любят различные амулеты и обереги, с ними чувствуют себя спокойнее и в безопасности.

4. Рыбы

Рыбам свойственно верить в суеверия, они считывают знаки и никогда не сделают наперекор судьбе что-либо. Они очень осторожны, с серьезностью и вниманием относятся к мистике и оккультизму.

Ранее мы писали о мифах и стереотипах о знаках зодиака.