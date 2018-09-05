США резко отреагировали на применение химоружия в Сирии [ Редактировать ]
США пристально следят за ситуацией в сирийской провинции Идлиб, заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.
Она подчеркнула, что Вашингтон намерен быстро ответить в случае применения режимом Асада химического оружия против мирного населения, сообщает Интерфакс-Украина.
"Позвольте нам ясно сказать: наша позиция остается твердой − в случае, если президент Башар Асад решит вновь применить химическое оружие, Соединенные Штаты и их союзники ответят быстро и надлежащим образом", − отметила пресс-секретарь.
Ранее российские и сирийские самолеты нанесли удар по западной границе Идлиба.
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