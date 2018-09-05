Сборная Украины вылетела на турнир УЕФА в новой форме (фото) [ Редактировать ]
5 сентября, чартер с футболистами и тренерами сборной Украины на борту вылетел в Чехию, где 6 сентября матчем с командой Чехии стартуют в новом турнире УЕФА "Лиге наций".
В составе делегации 24 игрока - все, кто начал подготовку в Киеве, за исключением полузащитника "Динамо" Владимира Шепелева, который отправился в лагерь молодежной сборной страны (команде Александра Головко предстоят в Запорожье две отборочные встречи чемпионата Европы - 7 сентября с Латвией и 11 сентября с Андоррой), сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.
После полутора часов лету подопечные Андрея Шевченко совершат посадку в аэропорту Брно, а уже оттуда доберутся автобусом до Злина где их ждет поселение в отель Lesni. После короткого отдыха подопечным Шевченко предстоит поездка в Угерске-Градиште на предматчевую тренировку.
Перед этим на "Олимпийском" состоялась презентация новой игровой формы сборной Украины. Первый комплект экипировки испанского производителя Joma - желтый, второй - синий, третий - белый.
Также были представлены два вратарских комплекта - красный и черный. Из нововведений - на тыльной стороне футболки над фамилией футболиста красуются надписи UKRAINE и "Слава Україні!".
Напомним, экс-вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Александр Шовковский получил должность в национальной команде.
по теме
Команда молодости нашей: эпохальное 3 сентября в истории сборной Украины
3 сентября является знаменной датой в истории футбольной сборной Украины
"Аякс" - "Динамо": счет сравнялся на 15 минуте
В самом начале матча между "Аяксом" и киевским "Динамо" в Амстердаме счет сравнялся - 1:1
"Аякс" - "Динамо": составы команд и размещение на поле (фото)
В Амстердаме начался первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между местным "Аяксом" и киевским "Динамо"
"Аякс" - "Динамо": история противостояний и интересные факты
22 августа состоится первый поединок заключительного раунда плей-офф Лиги чемпионов. в котором голландский "Аякс" примет в Амстердаме киевское "Динамо"
"Аякс" - "Динамо": прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов УЕФА
Букмекеры определили фаворита первого матча в рамках квалификации Лиги чемпионов.