5 сентября, чартер с футболистами и тренерами сборной Украины на борту вылетел в Чехию, где 6 сентября матчем с командой Чехии стартуют в новом турнире УЕФА "Лиге наций".

В составе делегации 24 игрока - все, кто начал подготовку в Киеве, за исключением полузащитника "Динамо" Владимира Шепелева, который отправился в лагерь молодежной сборной страны (команде Александра Головко предстоят в Запорожье две отборочные встречи чемпионата Европы - 7 сентября с Латвией и 11 сентября с Андоррой), сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

После полутора часов лету подопечные Андрея Шевченко совершат посадку в аэропорту Брно, а уже оттуда доберутся автобусом до Злина где их ждет поселение в отель Lesni. После короткого отдыха подопечным Шевченко предстоит поездка в Угерске-Градиште на предматчевую тренировку.

Перед этим на "Олимпийском" состоялась презентация новой игровой формы сборной Украины. Первый комплект экипировки испанского производителя Joma - желтый, второй - синий, третий - белый.

Также были представлены два вратарских комплекта - красный и черный. Из нововведений - на тыльной стороне футболки над фамилией футболиста красуются надписи UKRAINE и "Слава Україні!".

Напомним, экс-вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Александр Шовковский получил должность в национальной команде.