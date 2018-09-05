Прятались под кроватью: в одесском приюте подросток насиловал детей [ Редактировать ]
В Одессе в одном из приютов 16-летний подросток насилует и избивает детей младших групп. Об этом пишет "В Городе".
Парень попал в приют еще в 2015 году 13-летним, с виду тихим, болезненным парнем.
Со временем он взрослел и начал проявлять сексуальное желание. А именно, он бродил ночью голым по приюту, насиловал детей младшей группы, а в случае отказа - издевался над ними и бил.
Позже пострадавших детей опросили, факт насилия подтвердился, началось расследование.
Один из пострадавших, 8-летний мальчик, три месяца спал под кроватью и боялся вставать ночью в туалет.
Помимо этого в том же приюте в апреле 2017 17-летний Иван также насиловал младших детей, и это также было скрыто. Никаких разбирательств. Один ребенок уже усыновлен, один до сих пор в приюте. Информация об этом случае также подтверждена.
Ранее мы писали о том, что сексуальный маньяк насиловал жертв с помощью удава.
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