Пропавшего Ким Чен Ына "нашли" на кладбище [ Редактировать ]
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые появился на публике после двухнедельного отсутствия.
Глава КНДР принял участие в церемонии прощания с ученым Чжу Гю Чханом, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Исследователь являлся одним из ключевых разработчиков северокорейской ядерной программы. Подробности мероприятия не сообщаются.
На днях северокорейские СМИ забили тревогу по поводу "исчезновения" лидера КНДР, так как Ким Чен Ын 15 дней не появлялся на публике.
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