Війна в Сирії: Дональд Трамп зробив "останнє попередження"

Ситуація в Сирії може ускладнитися в будь-яку хвилину - за даними ЗМІ, у Перську затоку відправлений есмінець ВМС США Sullivans з 56 крилатими ракетами на борту, на авіабазу у Катарі перекидають американські стратегічні бомбардувальники військово-повітряних сил США