В среду, 5 сентября, в Киеве на улице Ивана Мазепы провалился асфальт. Его затопило водой и на этом месте образовался настоящий пруд. Об этом сообщает "Информатор".

В результате происшествия движение транспорта частично ограничено.

Все произошло на остановке общественного транспорта "Площадь Славы" возле гостиницы "Салют".

В сторону станции метро "Арсенальная" образовалась тянучка. Коммунальщики оградили место обвала, однако по состоянию на 09:30 никаких работ не проводили.

Авария связана с прорывом водонесущих коммуникаций. Пдобная авария на этом месте уже была зимой.

Ранее мы писали о том, что в центре Киева от взрыва трубы обвалился асфальт.