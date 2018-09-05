В центре Киева образовалось "озеро" (видео) [ Редактировать ]
В среду, 5 сентября, в Киеве на улице Ивана Мазепы провалился асфальт. Его затопило водой и на этом месте образовался настоящий пруд. Об этом сообщает "Информатор".
В результате происшествия движение транспорта частично ограничено.
Все произошло на остановке общественного транспорта "Площадь Славы" возле гостиницы "Салют".
В сторону станции метро "Арсенальная" образовалась тянучка. Коммунальщики оградили место обвала, однако по состоянию на 09:30 никаких работ не проводили.
Авария связана с прорывом водонесущих коммуникаций. Пдобная авария на этом месте уже была зимой.
Ранее мы писали о том, что в центре Киева от взрыва трубы обвалился асфальт.
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