В Днепре на улице Антоновича на прохожего напали за хорошее настроение.

Вечером 4 сентября мужчина переходил дорогу и услышал из стоявшего в потоке автомобиля вопрос: "Ты че улыбаешься?", - сообщает пострадавший Олег Чистопольцев в Facebook.

У мужчины было хорошее настроение и он спокойно ответил водителю спортивного телосложения, чтоб он ехал себе спокойно.

Когда пешеход сел в свое авто, которое стояло неподалеку, то через 5 минут к нему подошел мужчина, резко открыл двери машины и сразу начал бить руками и ногами. Все это время рядом стоял еще один парень, который также подключился к избиению, когда пострадавший вышел из авто, чтоб хоть как-то защищаться.

Мужчина несколько раз от ударов падал, а в это время его били ногами. Когда драка закончилась, то пострадавший вызвал полицию, но пока те ехали, обидчики скрылись.

Пострадавший успел сфотографировать нападающего "спортсмена" и номера его авто. К тому же, по его словам, все это снимали камеры наблюдения на ближайшем здании.

С полицейскими мужчина проехал в отделение и написал заявление, а затем обратился в больницу имени Мечникова. Оказалось, что у него перелом руки, ссадины и несколько больших гематом.

До этого охранники жестоко избили покупателя в торговом центре Киева.