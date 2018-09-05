Женщина оставила предсмертную записку и выпрыгнула из окна [ Редактировать ]
В Одессе 24-летняя женщина оставила предсмертную записку и выбросилась с балкона 16-го этажа многоэтажки. Трагедия произошла около 3 часов ночи. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на соседей самоубийцы.
"Она написала, что решила свести счеты с жизнью. Однако конкретных причин такого поступка не указала ", - сообщили соседи.
Они утверждают, что предсмертную записку нашли на балконе, с которого прыгнула женщина. По их данным, погибшая в этом доме не проживала. Вся семья переехала в построенный родителями частный дом. Квартиру в доме они сдавали в аренду.
В полиции этот инцидент не комментируют. Сам факт события не подтверждают, но и не опровергают.
Ранее мы писали о том, что девятиклассница оставила предсмертную записку и сбросилась с 14-го этажа.
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