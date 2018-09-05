У Мінську готується засідання тристоронньої контактної групи [ Редактировать ]
Тристороння контактна група запланувала сьогодні чергове засідання у Мінську. Нагадаю, на попередньому засіданні сторони домовилися про "шкільне перемир'я" на Донбасі з 29 серпня. Однак, у день, коли "режим тиші" набув чинності, проросійські бойовики не протрималися і 10 хвилин.
Тим часом посольство США в Україні нагадало про вимогу до Росії - виконувати свої зобов'язання за мінськими угодами й припинити бойові дії на сході України. Про це йдеться у дописі на сторінці установи у Twitter. Серед іншого у заяві зазначено, що попри те, що сьогодні вже 4 річниця підписання пакету домовленостей, спрямованих на нормалізацію ситуації на Донбасі - агресія з боку Москви і не припинилася.
Нагадаємо, саме 5 вересня 14 року в Мінську представники України, Росії та ОБСЄ - Леонід Кучма, Михайло Зурабов та Хайді Тальявіні - в присутності представників псевдореспублік Плотницького та Захарченка - підписали тристоронню угоду про припинення вогню на території Донецької та Луганської областей.
Мінські угоди, на думку експертів, хоч і не досягли основної своєї мети - миру на Донбасі, все ж користь від них очевидна. Завдяки Мінську - суттєво зменшилася кількість бойових втрат на сході, а заручники отримали можливість повернутися додому. Крім того, за чотири останні роки - Україна мала змогу озброїтися, а Росія отримала пакет міжнародних санкцій за невиконання мінських домовленостей.
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