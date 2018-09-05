Росія могла підробити "чорні скриньки" літака ТУ-154 - експерт [ Редактировать ]
Росія могла підробити чорні скриньки літака ТУ-154, який розбився під Смоленськом. Такі припущення висунув голова підкомісії з розслідування трагедії Антоній Мацеревич.
На таку думку його наштовхнула знахідка "двох пар схожих, але відмінних" - бортових самописців. При цьому він додав, що підкомісія і далі вивчає фрагменти повітряного судна.
Нагадаємо, літак розбився 10 квітня 2010 року неподалік Смоленська. В тій авіакатастрофі загинув президент Польщі Лех Качинський і ще 95 людей - екіпаж і члени офіційної делегації. Усі 8 років після трагедії росіяни не допускали польську сторону до уламків повітряного судна. 2016 року поляки відновили розслідування. А у січні 2017 року заявили, що мають докази вибуху на борту літака. У РФ цю версію категорично відкинули.
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