Росія могла підробити чорні скриньки літака ТУ-154, який розбився під Смоленськом. Такі припущення висунув голова підкомісії з розслідування трагедії Антоній Мацеревич.

На таку думку його наштовхнула знахідка "двох пар схожих, але відмінних" - бортових самописців. При цьому він додав, що підкомісія і далі вивчає фрагменти повітряного судна.

Нагадаємо, літак розбився 10 квітня 2010 року неподалік Смоленська. В тій авіакатастрофі загинув президент Польщі Лех Качинський і ще 95 людей - екіпаж і члени офіційної делегації. Усі 8 років після трагедії росіяни не допускали польську сторону до уламків повітряного судна. 2016 року поляки відновили розслідування. А у січні 2017 року заявили, що мають докази вибуху на борту літака. У РФ цю версію категорично відкинули.