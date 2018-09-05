У Ботсвані вбили 87 слонів заради бивнів [ Редактировать ]
У Ботсвані зоозахисники виявили 87 трупів слонів, вбитих заради бивнів. Це наймасштабніший випадок браконьєрства в Африці за останні десятиліття.
В організації "Слони без кордонів" уважають, що всі тварини загинули цього літа. Браконьєри цілеспрямовано відстрілювали самців старшого віку, оскільки вони мають найважчі бивні - ідеальні для продажу на чорному ринку. Деякі з них важать до 32 кілограмів.
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