Посреди улицы нашли голый труп сбежавшего пациента [ Редактировать ]
Во вторник утром, 4 сентября, в Каменском на тротуаре по улице Сичеславский шлях обнаружили обнаженный труп мужчины 1971 года рождения. Об этом пишет сайт города Каменского.
Сотрудники полиции установили, что 31 августа этого мужчину после пожара госпитализировали в реанимацию Каменской городской больницы скорой медицинской помощи с ожогами тела.
4 сентября мужчина сбежал из больницы и ушел домой. Утром его нашли мертвым без одежды на тротуаре.
При предварительном осмотре, на теле трупа признаков насильственной смерти не обнаружено. Вскрытие покажет причину смерти.
Ранее мы писали о том, что женщина оставила предсмертную записку и выпрыгнула из окна.
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