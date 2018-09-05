Продан уволен с поста руководителя ГФС [ Редактировать ]
Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Мирослав Продан уволен по собственному желанию.
"Чтобы не было конфликта интересов, и.о. главы ГФС Мирославом Проданом принято решение об увольнении по собственному желанию", - сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова, передают "Українськi Новини".
По словам Маркаровой, Кабмин удовлетворил заявление Продана.
Правительство приняло решение об объявлении конкурса на эту должность, премьер-министром поручено Национальной службе и Министерству финансов начать процедуры по проведению такого конкурса.
На время проведения конкурса выполнять обязанности главы ГФС будет начальник Одесской таможни Александр Власов.
Мирослав Продан руководил ГФС с марта 2017 года. В налоговых органах Продан работает с 2005 года.
В конце августа Продан потребовал от НАБУ провести расследование на Одесской таможне.
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