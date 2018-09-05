Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Что вы увидели здесь в первую очередь?

Граммофон

Предвещает вам свидание с тем, кого вы давно не видели. Так же ваши надежды будут оправданы.

Голова птицы

Творческий потенциал, полет фантазии. Вы слишком оторваны от реальности.

Черный пакмен

В ближайшее время вам предстоит много смеяться. Откройте свое сердце окружающим.

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